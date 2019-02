L'émissaire américain Steve Biegun à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est aujourd’hui que l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord s'est rendu à Pyongyang, depuis Séoul où il est arrivé dimanche.Objet de son déplacement : mener des négociations de travail avec son nouvel interlocuteur, l’ex-ambassadeur en Espagne Kim Hyok-chol, en préparation d’un deuxième tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong-un. Jamais, ce genre de discussion ne s’était déroulée jusqu’ici dans la capitale nord-coréenne.Le ministère américain a annoncé que cette rencontre permettrait de nouveaux progrès concernant les engagements pris en juin à Singapour par les leaders des deux pays. Il a alors cité la dénucléarisation complète du royaume ermite, la transformation des relations américano-nord-coréennes ou encore l’instauration d’une paix durable dans la péninsule.Le fait que les USA aient accepté la proposition nord-coréenne de tenir à Pyongyang la réunion d’aujourd’hui en dit long sur la volonté de Washington de faire aboutir les négociations nucléaires.Quoiqu’il en soit, avant même le début des discussions entre Biegun et Kim, il a été évoqué la possibilité que le premier soit reçu aussi par Kim Jong-un et son bras droit Kim Yong-chol.A en croire l’agence russe TASS, le représentant américain est arrivé à l’aéroport de Pyongyang à 10h à bord d’un avion militaire américain.