Annonce prochaine du calendrier des manœuvres Séoul-Washington pour le premier semestre

Photo : KBS News

Les autorités militaires sud-coréennes et américaines se sont mises d’accord sur le calendrier et l’envergure de leurs exercices militaires conjoints, programmés d'ici juin prochain. Elles devraient les dévoiler bientôt. C’est en tout cas ce qu’on a appris d’une source gouvernementale.Les deux alliés avaient envisagé de les annoncer, à l’origine, fin janvier. Mais ils ont finalement décidé de le faire après les négociations de travail d’aujourd’hui à Pyongyang entre nord-Coréens et Américains.Ce que l’on sait pour le moment, c’est que les manœuvres « Key Resolve », axées sur la simulation au niveau des états-majors devraient débuter le 4 mars pour deux semaines. Et la date de « Foal Eagle », un autre exercice d’envergure qui mobilise d’importants moyens, n’est pas encore fixé. Il pourrait être rebaptisé et mené à plus petite échelle.