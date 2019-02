La Corée du Nord continue à protéger ses sites nucléaires et balistiques, d’après Reuters

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit ses efforts pour protéger ses capacités nucléaires et balistiques des attaques militaires. C’est ce qu’a rapporté lundi l’agence Reuters, citant un rapport confidentiel du comité de suivi du Conseil de sécurité de l’Onu des sanctions imposées à l’Etat communiste.Selon l’agence de presse, ce document a été soumis aux 15 membres du Conseil au début du mois. Et il fait état de preuves selon lesquelles le Nord cherche à décentraliser ses programmes d’armes de destruction massive dans différents sites.Autre preuve obtenue par le comité onusien. Elle concerne cette fois la violation des résolutions du Conseil. Pyongyang continue les transactions illégales de pétrole et de charbon en mer. Et ces livraisons devraient atteindre 57 600 barils de pétrole.