Taux d'équipement en smartphone : la Corée du Sud est le premier pays au monde

Le téléphone mobile est devenu aujourd'hui un outil de communication incontournable. C’est particulièrement le cas en Corée du Sud, à en croire les données publiées par le Pew Research Center (PRC).D’après une enquête réalisée par ce think tank américain, dont les résultats ont été publiés par l’agence DPA, 95 % des sud-Coréens utilisent un smartphone. Un chiffre plus élevé que celui des 27 pays comparés. Les 5 % restants ont eux aussi un appareil mobile, mais sans connexion internet. Autrement dit, la population entière dispose d’un téléphone mobile. La Corée du Sud est le seul pays, où toute la population est équipée d’un portable.Derrière elle viennent Israël, les Pays-Bas et la Suède, où le taux de possession d’un téléphone intelligent est de 88 %, 87 % et 86 % respectivement.Le PRC a mené son enquête l’an dernier auprès de 30 000 adultes de chaque pays.