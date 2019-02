La production d’électricité nucléaire devrait repartir à la hausse en 2019

Photo : KBS News

L’an dernier, le taux d’utilisation des centrales nucléaires était tombé à son plus bas niveau en 37 ans, avec 65,9 %, et ce sur fond de polémique à propos de la politique nucléaire de l’administration Moon Jae-in, qui préconise la sortie du nucléaire.Or, cette année, ce taux devrait repartir fortement à la hausse pour la première fois depuis quatre ans. Principale explication : les réacteurs à l’arrêt pour maintenance doivent recommencer, l’un après l’autre, à produire de l’électricité. Pour certains de ces réacteurs, il aura fallu mettre plus d’un an pour leurs opérations d’entretien régulières, contre environ 2 mois habituellement.A en croire la Kepco, la société d’électricité, la production d'énergie d'origine nucléaire avait atteint un plafond en 2015 à 164 760 GWh, avant de reculer à 148 420 deux ans plus tard. Elle a été de 121 070 GWh entre janvier et novembre l'an dernier.