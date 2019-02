Marché boursier : les investisseurs étrangers de retour en janvier

Photo : KBS News

Le mois dernier, le Kospi, l’indice vedette de la Bourse de Séoul a tiré son épingle du jeu, grâce aux investisseurs étrangers, avec une progression de 8 %. A en croire le Korea Exchange (KRX), l’opérateur de la place boursière, ceux-ci ont acheté des actions pour 4 500 milliards de wons. Il s’agit du plus important montant mensuel en trois ans et neuf mois.Quant aux investisseurs particuliers et institutionnels, ils en ont vendu respectivement pour 3 230 milliards et 8 430 milliards de wons.Autre constat : les étrangers ont massivement acheté les actions Samsung Electronics et SK Hynix. 78 % de leurs investissements se sont concentrés sur ces deux entreprises.La question est de savoir maintenant s’ils vont continuer à invertir dans le pays, au moins pour un certain temps. Les experts en la matière ne se montrent pas forcément positifs.