La Corée du Sud est en bonne santé économique par rapport aux autres pays dont le RNB dépasse 30 000 dollars

Photo : KBS News

L’an dernier, le Revenu national brut (RNB) par habitant de la Corée du Sud aurait dépassé la barre des 30 000 dollars.A cette occasion, l’institut de recherche économique de Hyundai a mené une analyse comparative sur la santé économique du pays et des autres dont le revenu par tête avait franchi ce cap avant lui. Résultat : le pays du Matin clair est en relativement bonne situation par rapport aux autres nations qui ont atteint les 30 000 dollars.Dans un rapport publié hier, le think tank du groupe Hyundai a précisé que le taux de croissance de la Corée du Sud était relativement plus élevé et celui de chômage plus faible. Dans la foulée, il a préconisé de consacrer désormais plus d’efforts à la relance des industries phares ainsi qu’à l’exploration de nouveaux vecteurs de croissance.L’institut a comparé notamment le taux de croissance de six pays dont la population est supérieure à 50 millions d’habitants et le RNB par tête est de 30 000 dollars minimum, et ce pendant les cinq ans avant et après le dépassement.En termes de croissance, les chiffres sont de 2,8 % en moyenne pour la Corée du Sud, 3,9 % pour les Etats-Unis, 2,9 % pour le Royaume-Uni, 1,9 % pour le Japon, 1,7 % pour la France, 1,2 % pour l’Allemagne et 1 % pour l’Italie.Sur le plan du chômage, la Corée du Sud affiche 3,6 % en moyenne, plus bas que ceux des autres pays, excepté le Japon.