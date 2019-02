Photo : YONHAP News

Le boys band de K-pop Bangtan Boys, plus connu sous le nom de BTS, sera présent à la 61e cérémonie des Grammy Awards, les récompenses américaines les plus prestigieuses de l’industrie musicale.A en croire son agence Big Hit Entertainment, le groupe sera sur scène pour décerner un prix, non pas pour chanter ni danser. Quoi qu’il en soit, c’est la première fois qu’un artiste ou un groupe sud-coréen est invité à cette cérémonie, qui se déroulera ce dimanche au Staples Center de Los Angeles.Lundi, le magazine américain Variety a déjà annoncé que les sept jeunes stars allaient présenter une des récompenses de la soirée.