Fièvre aphteuse : l’épidémie se calme mais le gouvernement reste vigilant

Photo : YONHAP News

Cela fait une semaine qu’aucun nouveau cas de fièvre aphteuse n’a été détecté en Corée du Sud. L’épidémie semble s’être calmée, mais le gouvernement reste tout de même sur ses gardes.Tout en estimant que les sept prochains jours vont être décisifs en ce qui concerne la propagation ou non, le ministère de l’Agriculture a annoncé qu’au lendemain des vacances de Seol qui s’achèvent aujourd’hui, des mesures supplémentaires, dont des opérations de désinfection vont être menées.A l’occasion du Seol, le Nouvel an lunaire, beaucoup d’habitants du pays du Matin clair se rendent dans leur région natale afin de retrouver leurs famille et proches. La maladie virale grave du bétail risque donc de se propager. Afin de prévenir cela, le ministère avait déjà badigeonné de chaux les alentours des fermes affectées. La chaux est efficace pour empêcher le virus de se propager via les pneus.