Deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un les 27 et 28 février au Vietnam

Photo : KBS

Fin du suspense. Le lieu et la date du prochain sommet nord-coréano-américain sont maintenant connus. Comme les rumeurs le laissaient entendre, c’est bel et bien au Vietnam les 27 et 28 février qu’il se tiendra. C’est le président des Etats-Unis qui l’a lui même annoncé aujourd’hui dans son discours sur l’état de l’union devant le Congrès.Donald Trump avait affirmé à plusieurs reprises espérer que sa deuxième entrevue avec Kim Jong-un puisse avoir lieu fin février.Cette fois, leurs discussions se dérouleront donc pendant deux jours, contrairement à celles de juin dernier à Singapour. L’entretien d’alors n'avait duré qu'une seule journée. Cela laisse penser que les deux dirigeants pourront dîner ensemble ou assister à d’autres événements. Il est aussi possible qu’ils échangent leur point de vue sur l’amélioration des relations entre leurs pays de façon plus approfondie.Toujours dans son allocution, le locataire de la Maison blanche a annoncé que pendant son déplacement pour avoir un tête-à-tête avec l’homme fort de Pyongyang, il rencontrerait son homologue chinois Xi Jinping. Sans préciser le lieu pour autant. Il serait alors largement question des conflits commerciaux entre leurs pays, de la dénucléarisation de la Corée du Nord et des mesures correspondantes que Washington devra prendre en contrepartie.