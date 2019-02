Mike Pompeo s’attend à ce que Kim Jong-un tienne sa promesse de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a déclaré qu’il s’attendait à ce que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un tienne sa promesse de dénucléarisation faite à l’issue du premier sommet Pyongyang-Washington. Il a tenu ces propos mercredi, heure locale, au cours d’un entretien accordé à la chaîne Fox Business.C’était donc au lendemain du discours du président Donald Trump sur l’état de l’union. Mardi soir, le locataire de la Maison blanche avait déclaré devant le Congrès qu’il allait rencontrer le leader nord-coréen les 27 et 28 février au Vietnam.A la première question du présentateur qui voulait savoir ce qu’on pouvait espérer du deuxième tête-à-tête entre Kim et Trump, le chef de la diplomatie des Etats-Unis a répondu que cela sera une vraie opportunité pour le monde entier. Avant d’ajouter qu’il s’attendait à ce que l’homme fort nord-coréen tienne son engagement fait à Singapour en juin 2018. Et lorsque le journaliste lui a demandé s’il croyait toujours à la dénucléarisation de la péninsule, il a répondu par l’affirmative.Au cours de cet entretien télévisé, Pompeo a également parlé de l’envoi à Pyongyang d’une équipe de préparation du prochain sommet nord-coréano-américain. Il a ainsi évoqué la visite de l’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord dans le royaume ermite. Steve Biegun est arrivé, hier, dans la capitale nord-coréenne afin de s’entretenir avec son nouvel homologue nord-coréen Kim Hyok-chol, connu pour avoir été ambassadeur en Espagne. Il n’a pourtant pas fait savoir s’il avait été briefé sur les négociations en cours.