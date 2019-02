Biegun entame sa deuxième journée de visite à Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord entame sa deuxième journée de visite à Pyongyang. Steve Biegun serait en train de mener des discussions avec son nouvel homologue nord-coréen Kim Hyok-chol, un ex-ambassadeur à Madrid.Les deux hommes vont surtout se concentrer sur la détermination de l’ordre du jour du prochain sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump, qui doit se tenir dans trois semaines au Vietnam. Ils auraient parlé entre autres du démantèlement de l’ensemble des installations de traitement de plutonium et d’uranium, y compris le site nucléaire de Yongbyon, de leur inspection ainsi que de l’amélioration des relations bilatérales comme l’abaissement des sanctions et l’ouverture d’un bureau de liaison.A ne pas négliger non plus, des discussions sur une éventuelle déclaration de la fin de la guerre de Corée, la signature d’un traité de paix ainsi que la reprise du complexe industriel de Gaeseong et du tourisme au mont Geumgang.