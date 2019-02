La Cheongwadae se félicite de la tenue du 2e sommet Pyongyang-Washington au Vietnam

Photo : YONHAP News

La Maison bleue s’est félicitée de la tenue du deuxième sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un les 27 et 28 février. Hier, son porte-parole a déclaré au cours d’un briefing que les deux hommes avaient déjà fait un pas à Singapour pour effacer une histoire d’hostilité longue de 70 ans.Et Kim Eui-kyeom a ajouté que le Vietnam, un pays jadis ennemi des Etats-Unis mais désormais ami, ne pouvait qu’être l’endroit idéal pour leur nouveau tête-à-tête afin d’écrire une nouvelle page d’histoire. Concernant la ville hôte, il a refusé de donner son nom, tout en expliquant que Pyongyang et Washington allaient faire une annonce officielle.Quant à la question des journalistes qui souhaitaient savoir si le président Moon Jae-in allait rejoindre les leaders nord-coréen et américain au Vietnam, le porte-parole de la Cheongwadae a répondu que tout dépendrait bien sûr des négociations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, mais qu’il y avait peu de chance que ce soit le cas.