« Extreme Job » fait 10 millions d’entrées

Photo : KBS News

Le nombre de personnes qui sont allées voir « Extreme Job » a franchi hier la barre des 10 millions d’entrées. Et ce 15 jours seulement après sa sortie dans les salles sud-coréennes. Le dernier long métrage de Lee Byung-heon devient ainsi le 23e film à avoir attiré autant de spectateurs au pays du Matin clair.La clé de son succès : l’histoire hilarante de policiers qui ouvrent un restaurant de poulet frit afin d’arrêter des trafiquants de drogue. Depuis la fin de l’année dernière, des œuvres « made in Korea » qui traitent de sujets sérieux, comme « Default » ou « The Drug King », ont dominé le grand écran. A l’occasion du Nouvel an, les sud-Coréens ont alors souhaité visionner quelque chose de plus léger.