Ouverture du 69e Festival de Berlin

Photo : KBS News

La 69e édition du Festival de Berlin ouvre ses portes aujourd’hui. Pendant 11 jours, quelque 400 œuvres venues des quatre coins de la planète y seront projetées. Comme chaque année, plusieurs films sud-coréens enchanteront les cinéphiles.Pour n’en citer que trois : il y a tout d’abord « Fukuoka » du réalisateur chinois d’origine coréenne Zhang Lu, invité dans la section « Forum ». Ensuite, « Idol » signé Lee Su-jin qui sera projeté dans la section « Panorama ». Ses acteurs principaux, dont Seol Kyung-gu, doivent arriver la semaine prochaine dans la capitale allemande.A ne pas manquer non plus le dernier film de Kim Tae-yong, « Kokdu : A Story of Guardian Angels » destiné aux jeunes spectateurs. Cette œuvre est l’adaptation d’un spectacle de gugak, la musique traditionnelle coréenne, qui raconte l’histoire d’une sœur et de son frère qui partent à la recherche des chaussures de leur grand-mère.