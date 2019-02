Les taxis de Séoul vont proposer des services différenciés

Photo : YONHAP News

Alors que leur tarif de base doit passer de 3 000 à 3 800 wons, une somme équivalente à 3 euros, à partir du 16 février prochain, les taxis de Séoul préparent des services spécifiques pour séduire davantage d'usagers.Des véhicules réservés aux femmes, par exemple, vont voir le jour. Le conducteur comme les clients seront de sexe féminin, ces dernières pouvant toutefois accompagner des garçons jusqu’à l’âge de fréquenter l'école primaire. Et pour la première fois en Corée du Sud, des sièges-autos pour bébés et enfants en bas âge y seront installés.Autre nouveauté : des « call taxis », à réserver par téléphone, qui n'aura pas la possibilité de refuser une course, même si la destination ne leur plaît pas.Pour lancer ces deux services, quelque 4 500 chauffeurs ont été recrutés.