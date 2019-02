Plus de la moitié des femmes célibataires sont contre la cohabitation sans la promesse du mariage

Photo : YONHAP News

Avec l’évolution de la société, les mœurs changent en Corée du Sud. D’après une étude que l'Institut coréen pour la santé et les affaires sociales (KIHASA) a menée auprès de 1 140 hommes et 1 324 femmes célibataires âgés de 20 à 44 ans, 77,2 et 70,5 % des sondés de chaque sexe se sont montrés favorables à l’idée de vivre sous le même toit avant le mariage.L’union libre n’est pourtant pas perçue de la même manière auprès des jeunes hommes et femmes du pays du Matin clair. Pour les messieurs, la cohabitation est envisageable indifféremment du mariage. 56,5 % d’entre eux partagent cette idée. Les demoiselles, par contre, s’y montrent réticentes. 52,3 % parmi elles ont répondu qu’elles ne souhaitaient pas mener une vie conjugale sans la promesse de se dire oui ultérieurement.