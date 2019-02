Séoul et Washington sur le point de finaliser l’accord sur le partage des frais de défense

Photo : KBS News

La Corée du Sud et les Etats-Unis pourraient finaliser dès aujourd'hui les négociations sur le partage des frais liés au stationnement des GI’s dans la partie sud de la péninsule et la période de validité de leur accord.Lee Soo-hyuck, un député du Minjoo, le parti au pouvoir, a déclaré que Séoul et Washington avaient convenu d’en fixer les modalités pour l'année en cours seulement. La contribution sud-coréenne ne devrait selon lui pas dépasser les 1 050 milliards de wons, l’équivalent de 820 millions d’euros. Une fois l'accord paraphé, les procédures gouvernementales pourraient être achevées le mois prochain pour un examen parlementaire en avril.Pour rappel, les deux alliés ont échoué à trouver un terrain d’entente pour renouveler leur accord quinquennal qui a pris fin le 31 décembre dernier. Les Etats-Unis voulaient porter la contribution de la Corée du Sud à un milliard de dollars renégociable chaque année, tandis que cette dernière a fixé le plafond du montant à 1 000 milliards de wons, environ 890 millions de dollars, pour une durée d’exécution de l’accord de trois à cinq ans.