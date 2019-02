L’Onu accorde de nouvelles exemptions de sanctions aux projets humanitaires en Corée du Nord

Photo : KBS News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a accordé mercredi de nouvelles exemptions de sanctions aux projets humanitaires en Corée du Nord.Deux entités sont concernées : l’Agence suisse pour la coopération au développement (SDC) qui dépend du ministère des Affaires étrangères et l’organisation humanitaire internationale World Vision.Selon le site officiel du Conseil, elles seront autorisées à fournir des produits pour l'approvisionnement en eau potable et la prévention des inondations au pays communiste.Le nombre total des exemptions à but humanitaire liées au régime de Kim Jong-un s’élève désormais à sept cette année.