2e sommet Trump-Kim : Washington et Pyongyang divergent sur la ville hôte

Photo : KBS News

Alors que le pays d’accueil et la date du 2e sommet nord-coréano-américain sont enfin connus, les négociateurs des deux pays qui discutent actuellement à Pyongyang n’ont toujours pas trouvé un terrain d’entente sur la ville hôte. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir hier le département d’Etat américain.Si les Etats-Unis préfèrent Da Nang, pour des raisons sécuritaires, la Corée du Nord opterait pour Hanoï, où se trouve son ambassade. Le royaume ermite envisagerait également d’organiser une visite d’Etat de son dirigeant au Vietnam à cette occasion, alors que Washington souhaiterait plutôt se concentrer sur les négociations nucléaires proprement dites.De son côté, l’émissaire spécial américain pour la Corée du Nord, Steve Biegun, qui dirige en ce moment la délégation américaine aux pourparlers de travail dans la capitale nord-coréenne, devrait ensuite retourner à Séoul afin de faire état des résultats de ces dernières négociations. On peut ainsi s’attendre à en apprendre un peu plus sur les modalités de la 2e rencontre Kim-Trump, prévue les 27 et 28 février prochains au Vietnam.