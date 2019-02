La Corée du Sud participe au consortium pour la plateforme de connectivité maritime

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est devenue un membre fondateur d’un consortium international dont l’objectif est d’universaliser et de normaliser un système de sécurité pour la navigation maritime avec quatre autres pays européens : la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Allemagne.Selon le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, le consortium pour la plateforme de connectivité maritime (MCP) sera lancé aujourd’hui à Copenhague. Les gouvernements ainsi que des instituts de recherche des pays membres y participent.Le MCP est un composant essentiel de la navigation électronique. L'Organisation maritime internationale (OMI) envisage d’adopter ce système après 2020.Séoul souhaite accueillir le secrétariat du consortium ainsi que sa première assemblée générale.