Le gouvernement veut développer les régions frontalières avec le Nord

Photo : YONHAP News

Environ 13 200 milliards de wons, soit plus de 10 milliards d’euros. C'est le montant qui devrait être injecté d’ici 2030 pour le développement des régions situées près de la frontière intercoréenne, y compris dans la DMZ.Le ministère de l’Intérieur a dévoilé aujourd’hui un plan en ce sens, axé sur quatre domaines : la coopération et les échanges intercoréens, le développement équilibré, la promotion du tourisme écologique et pacifique, ainsi que l’augmentation des infrastructures destinées à améliorer la qualité de vie des riverains.Pour le financement, le gouvernement envisage de puiser 5 400 milliards de wons dans les caisses de l’Etat, tandis que 2 200 milliards seront pris en charge par les municipalités et 5 600 milliards restants par le secteur privé.Parmi les projets phares se trouvent la construction de la route de la Paix reliant Yeongjongdo et Shindo, deux îles situées au nord-ouest du pays, l’aménagement de complexes industriels, le soutien pour les jeunes entrepreneurs de la région ainsi que la création de centres multifonctionnels pour les habitants.