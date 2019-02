Centenaire du mouvement d’indépendance : une cérémonie a eu lieu à Tokyo

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il y a cent ans jour pour jour, 600 étudiants coréens résidant au Japon organisaient une manifestation en plein cœur de la capitale nipponne afin de proclamer haut et fort la déclaration d’indépendance de la Corée.Cette initiative a déclenché, trois semaines plus tard, un mouvement pour l’indépendance à travers la péninsule coréenne, dit « soulèvement du 1er mars », ainsi que l'établissement d'un gouvernement provisoire à Shanghai. Pour rappel, le pays était occupé par le Japon entre 1910 et 1945.Afin de commémorer ce moment historique, des cérémonies ont eu lieu simultanément à Séoul et à Tokyo. En particulier, au Japon, 250 personnes se sont réunies, y compris la ministre des Patriotes et des Anciens combattants, Pi Woo-jin, le président du comité chargé des commémorations du centenaire du mouvement, Lee Jong-gol, l’ambassadeur sud-coréen au Japon, Lee Soo-hoon, ainsi que les familles des patriotes et des étudiants.