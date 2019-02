Nouvel an lunaire : l'aéroport d’Incheon a accueilli un nombre record de passagers

Photo : YONHAP News

Plus de 220 000 passagers ont fréquenté l'aéroport international d'Incheon, samedi dernier, au premier jour des vacances du Nouvel an lunaire de cinq jours. Il s'agit d'un record journalier depuis son inauguration le 29 mars 2001.Selon la société nationale de l'aéroport international d'Incheon, un total de 1 414 417 voyageurs y ont transité tout au long de la période des fêtes de Seollal. C'est une augmentation de 6,1 % par rapport à l’année dernière. Il s'agit aussi du chiffre le plus élevé pour des congés prolongés.D'autre part, le nombre de passagers qui ont eu recours à l’un des 14 aéroports domestiques sur cette période s’est élevé à 1 660 000, en hausse de 3,9 % sur un an.