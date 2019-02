PyeongChang, un an après : le président du CIO salue « des Jeux de nouveaux horizons »

Photo : YONHAP News

A deux jours du premier anniversaire de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, le président du Comité international olympique (CIO) a publié hier sur le site Internet de l’organisation un communiqué sous le titre « des Jeux de nouveaux horizons ».Dans ce document, Thomas Bach salue « une vraie réussite sur bien des plans, depuis les exploits sportifs réalisés et l'expérience vécue par les athlètes jusqu'à l'excellente organisation de l'événement ».Le président est notamment revenu sur le défilé conjoint des équipes des deux Corées lors de la cérémonie d’ouverture, en le qualifiant de « symbole de paix », avant de se féliciter du rôle des Jeux olympiques au service de la paix. Dans la foulée, il a assuré qu’il continuerait à soutenir le dialogue intercoréen à travers les sports.Le CIO présidera une réunion la semaine prochaine à Lausanne, à laquelle seront conviés de hauts responsables des deux Corées pour les aider à constituer des équipes unifiées aux prochains JO d’été de Tokyo en 2020.De son côté, afin de célébrer cet anniversaire, la province de Gangwon a organisé une série d’évènements baptisée « Again Pyeongchang » jusqu’au 17 février prochain. Au programme : une cérémonie officielle, des séances d’autographe de vedettes sportives, dont l’ancienne patineuse artistique Kim Yu-na, et des concerts de K-pop.