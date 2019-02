La Cour suprême prolonge la durée de détention provisoire de Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

Alors que le procès de la présidente déchue Park Geun-hye se poursuit à la Cour suprême, cette dernière a annoncé avoir décidé, hier, de prolonger une dernière fois la durée de sa détention provisoire jusqu’au 16 avril prochain.C’est la 3eme fois que la plus haute instance juridique du pays a pris une telle décision, après le 1er octobre et le 30 novembre derniers. Les juges chargés du dossier devraient s’efforcer de rendre leur verdict avant cette échéance.Quoi qu’il advienne, l’ex-présidente ne sera pas remise en liberté, étant donné que sa condamnation à deux ans de prison ferme pour intervention illégale dans l’investiture des candidats du Saenuri, l’ancêtre du Parti Liberté-Corée, aux élections législatives a déjà été confirmée.La fille de l’ancien dictateur Park Chung-hee a été destituée en mars 2017 suite au retentissant scandale d’abus de pouvoir baptisé « Choi Gate ». Elle a été ensuite mise en détention provisoire puis condamnée en appel à 25 ans d’incarcération et 20 milliards de wons d’amende, l’équivalent de 15 millions d’euros.