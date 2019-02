Trump annonce que son nouveau sommet avec Kim Jong-un aura lieu à Hanoï

Photo : KBS News

Ca y est, c'est maintenant chose faite. Le président américain Donald Trump a déclaré, ce samedi, que sa deuxième rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un aurait lieu les 27 et 28 février à Hanoï dans la capitale vietnamienne. Dans un message Twitter, il a confirmé que son représentant venait de quitter la Corée du Nord après une rencontre « très productive ». Et d'ajouter qu'il s'attend à rencontrer Kim Jong-un pour faire avancer la paix.Le locataire de la Maison blanche a poursuivi dans un autre Twitt que la Corée du Nord deviendrait une « grande puissance économique » sous la tutelle du leadership de Kim Jong-un et que celui-ci pourrait en surprendre quelques uns. Il a continué à faire l'éloge du dirigeant nord-coréen en déclarant qu'il comprenait suffisamment le potentiel de ce dernier et que le régime pourrait être d’un autre type de fusée appelée « économie ».Trump avait déjà annoncé mardi dernier la date du sommet lors de son discours sur l'état de l'Union. Mais il n'avait pas précisé la ville hôte. Les Etats-Unis aurait plébiscité Da Nang pour des raisons sécuritaires tandis que la Corée du Nord aurait opté pour Hanoï où se trouve son ambassade et qui se situe seulement à quelques heures de vol de Pyongyang.Donald Trump et Kim Jong-un sont censés se retrouver au Centre national des conventions dans la capitale vietnamienne.