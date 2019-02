Séoul réfute un rapport des médias japonais sur sa nouvelle protestation contre le survol de l'avion japonais

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Défense a coupé court aujourd'hui à un rapport des médias japonais selon lesquels Séoul a protesté à nouveau contre le vol à basse altitude d’un avion de patrouille d'autodéfense maritime du Japon au dessus d’un de ses navires de guerre.Selon un responsable du ministère, depuis que celui-ci avait annoncé le 23 janvier dernier que l'avion de patrouille maritime japonais avait effectué un survol de menace contre le bâtiment de guerre de la marine sud-coréenne, il n'y a pas eu de nouvelles provocations de la part de l'archipel. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour que Séoul porte plainte contre Tokyo.Un peu plus tôt, le journal japonais Asahi Shimbun a pourtant annoncé que la Corée du Sud avait formulé de nouvelles protestations entre fin janvier et début février contre cet incident présumé. D'après lui qui cite une source militaire à Séoul, un engin japonais se serait approché du bâtiment de guerre sud-coréen à une altitude similaire à celle du dernier incident du 23 janvier. Et l'armée sud-coréenne aurait condamné cet acte de « provocation ».Toutefois, le Asahi Shimbun n'a pas précisé la date de ce survol supplémentaire. Et il a semblé déplorer que le ministère sud-coréen de la Défense n'aurait pas dévoilé les faits, ce qui risquerait d'aggraver les relations entre les deux pays voisins déjà mises à mal.