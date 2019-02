Photo : YONHAP News

Le ciel est dégagé en cette fin de semaine au pays du Matin clair. Il n’y a quasiment aucun nuage, hormis au-dessus de Jeju, une grande île située à l’extrême sud-ouest de la péninsule.Les températures restent globalement glaciales. Largement négatives durant la nuit et la mâtinée, elles franchissent le seuil positif seulement dans l’après-midi. D’après Météo-Corée, il fait 0°C à Séoul et à Daejeon, 2°C à Daegu, 3°C à Gwangju, 5°C à Busan et enfin 3°C sur l’île de Jeju.