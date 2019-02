Financement des GI’s : deux députées américaines plaident pour un accord à plus long terme

Photo : KBS News

A la veille de la signature préliminaire d’un nouvel accord SMA Séoul-Washington sur le financement respectif du stationnement des soldats américains en Corée du Sud, deux députées américaines en pointent la durée.De fait, Grace Meng et Norma Torres, toutes deux démocrates, ont annoncé hier avoir écrit au secrétaire d’Etat Mike Pompeo une lettre appelant à conclure un accord à plus long terme.Dans un communiqué de presse, le cabinet de la députée Grace Meng a manifesté un soutien solide au nouveau traité. Dans le même temps, il a indiqué que c’était la première fois que sa durée est d’un an seulement. Dans la foulée, l’élue de New York a exhorté le gouvernement à chercher une solution à long terme montrant la confiance dans les relations avec Séoul.Selon elle, une approche « à caractère commercial » de l’administration Trump à l’égard des alliés américains dont la Corée du Sud porte gravement atteinte à la sécurité nationale et trahit un manque de confiance et d’amitié mutuelle.