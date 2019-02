Début aux monts Geumgang du premier échange de l’année entre des ONG des deux Corées

Photo : YONHAP News

C’est le premier échange de l’année entre des ONG des deux Corées. Un total de 251 sud-Coréens sont partis ce matin en autocar pour les monts Geumgang en territoire nord-coréen. Objet de leur déplacement : participer à une grande réunion qui s’y tient aujourd’hui et demain pour échanger sur l’application des déclarations que les leaders des deux pays ont adoptées.La délégation de Séoul est composée notamment de chefs de sept religions, de représentants d’associations civiques, des deux centrales syndicales, d’organisations féminine et agricole ou encore de journalistes.Au programme : conférences, rencontres et visite dans un monastère, entre autres. Chaque organisation du Sud mettra en avant des projets d’échanges divers et variés à son homologue du Nord. La religion bouddhiste proposera par exemple un « temple stay », ou séjour au temple. Quant au recteur de l’académie de Séoul, il offrira l’organisation d’un colloque auquel participeront des enseignants nord et sud-coréens, et des échanges artistiques et sportifs entre des élèves des deux pays.Pour sa part, le Conseil qui défend les anciennes femmes de réconfort proposera une action commune avec le Nord pour obtenir justice du gouvernement japonais. C’est cette même association qui organise la fameuse manifestation du mercredi devant l’ambassade du Japon à Séoul.