Sondage : l’âge idéal pour se marier est de 30 à 34 ans

Photo : YONHAP News

L’âge idéal pour se marier ? Entre 30 et 34 ans. C’est le résultat d’un sondage mené par l’institut pour la santé et les affaires sociales (KIHASA) auprès de 2 700 hommes et femmes célibataires âgés de 20 à 44 ans.Dans le détail, six répondants sur 10 ont parlé de cette tranche d’âge. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir donné cette réponse : 62 % contre 58 %.A la question « Envisagez-vous de vous marier ? », ils sont 58 % chez les hommes et 45 % chez les femmes à avoir répondu par l’affirmative. Une femme interrogée sur 10 a déclaré ne pas avoir l’intention de le faire.Autre constat : plus ils sont âgés, moins ils deviennent favorables à l’union. C’est particulièrement le cas des femmes.