Mike Pompeo espère voir des progrès dans l’accord nord-coréano-américain de Singapour

Photo : YONHAP News

En tournée européenne, le secrétaire d’Etat américain a fait étape hier en Slovaquie. Là-bas, Mike Pompeo a une fois de plus exprimé ses attentes à l’égard du prochain tête-à-tête entre son président et le dirigeant nord-coréen.Il a énuméré les quatre points de l’accord signé à l’issue de leur premier sommet en juin, avant de souhaiter voir des progrès dans toutes ces clauses. Il s’agit d’établir de nouvelles relations Pyongyang-Washington, de pérenniser la paix dans la péninsule, de faire des efforts pour la dénucléariser de manière complète et de retrouver les dépouilles de soldats américains tués pendant la guerre de Corée.Et à Washington, le représentant spécial du département d’Etat pour la Corée du Nord Steve Biegun a informé d’une partie des résultats de ses récentes négociations à Pyongyang une délégation de députés sud-coréens, en voyage aux Etats-Unis. Selon ces derniers, l’émissaire américain leur a annoncé que lui et ses interlocuteurs du Nord avaient réussi à réduire jusqu’à 12 le nombre des sujets de discussions de la prochaine entrevue Trump-Kim.Pour sa part, le numéro deux du ministère américain John Sullivan a déclaré aux parlementaires sud-coréens que les sanctions économiques contre le Nord seraient maintenues jusqu’à ce que celui-ci se dénucléarise de façon définitive, complète et vérifiable.