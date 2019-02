Jim Rogers est invité à se rendre en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le célèbre investisseur international, l’Américain Jim Rogers, devrait se rendre en Corée du Nord le mois prochain.D’après un responsable gouvernemental sud-coréen, le président de Rogers Holdings a été invité par Kim Jong-un, et l’administration Trump a avalisé son voyage.Cette invitation intervient en amont du second sommet nord-coréano-américain. Elle peut donc illustrer la volonté d’ouverture économique de l’Etat communiste. Celui-ci aurait aussi voulu faire passer un message à Washington afin de l’amener à alléger ses sanctions économiques à son encontre en contrepartie de ses mesures de dénucléarisation.Jim Rogers est l’un des trois grands investisseurs de la planète avec Warren Buffett et George Soros. Il a souvent exprimé son optimisme quant à l’avenir de la Corée du Nord. Pour lui, une Corée réunifiée sera le pays le plus intéressant pour investir.