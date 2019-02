Financement des GI’s : Trump revendique à nouveau une plus grande contribution de Séoul

Photo : YONHAP News

Deux jours à peine après que Séoul et Washington ont paraphé un nouvel accord sur leur contribution financière respective pour le stationnement des troupes US en Corée du Sud, Donald Trump a revendiqué une nouvelle augmentation de la part de son allié.Lors d’une réunion hier à la Maison blanche avec son équipe gouvernementale, le président américain s’est vanté d’avoir déjà fait plier le pays du Matin clair à ses exigences quant aux frais que ce dernier doit assumer cette année. Il a mis en avant que jusqu’à présent, les Américains débloquaient cinq milliards de dollars par an, alors que la Corée du Sud ne versait qu’à peu près 500 millions de dollars. Et d’ajouter que c’est la raison pour laquelle elle a accepté d’assumer 500 millions de plus cette année, un montant qui selon lui augmentera encore dans les années à venir.Or, les chiffres qu’il a évoqués sont faux. Jusqu’alors, Séoul prenait en charge près de 800 millions de dollars chaque année, et non 500 millions, et la revalorisation pour cette année est de loin inférieure à ce montant.On ignore si le locataire de la Maison blanche s’est trompé dans ses chiffres ou s’il les a gonflés volontairement pour s’attribuer plus de mérite qu’il ne lui est dû.