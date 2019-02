La hausse de l’emploi reste modeste

Photo : KBS News

L’emploi continue à enregistrer une hausse modeste. Les chiffres restent toujours inquiétants.A en croire l’institut national des statistiques (Kostat), en janvier, le nombre d’emplois n’a progressé que de 19 000 sur un an. Des chiffres qui sont de loin inférieurs à l’objectif fixé par le gouvernement à 150 000 chaque mois. Le pays comptait alors un total de 26,23 millions d’actifs occupés le mois dernier.La diminution des postes dans l’industrie manufacturière en est le premier responsable : 170 000 emplois en moins par rapport à il y a un an. Autre explication : le ralentissement du marché des semi-conducteurs.Cela s’est répercuté sur les taux de chômage et d’emploi. Le premier a grimpé de 0,8 point en glissement annuel pour s’élever à 4,5 %, le plus haut en neuf ans. Quant au second, il a reculé de 0,3 point, à 59,2 %.