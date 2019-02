Chute libre du nombre des élèves qui considèrent la Corée du Nord comme un ennemi

Photo : KBS News

En 2018, le nombre des élèves sud-coréens qui considèrent la Corée du Nord comme un ennemi a fortement chuté en un an. C’est du moins ce qu’on a pu apprendre des résultats d’un sondage réalisé pour les ministères de la Réunification et de l’Education.De fait, ils ont été seulement 5,2 % à avoir qualifié le Nord d’ennemi, contre 41 % en 2017.Autre observation : pour 51 % des répondants, l’Etat communiste est un pays avec lequel le Sud doit coopérer, et les sud-Coréens doivent lui venir en aide pour 12 % d’entre eux. Les chiffres étaient respectivement de 41 % et 11 % en 2017.A propos de la perception qu’ils ont du royaume ermite, 27 % ont évoqué « la dictature », contre 50 % l’année précédente. Cela dit, le plus grand nombre de répondants, soit trois élèves sur 10, ont toujours mentionné « la guerre » et « l’armée ».A la question de savoir si la réunification intercoréenne est nécessaire, 74 % des élèves de primaire ont répondu par l’affirmative, contre seulement 55 % chez les lycéens.L’enquête a été effectuée par l’institut Korea Research auprès de 82 947 élèves de 597 écoles primaires, collèges et lycées de tout le pays, entre le 22 octobre et le 10 décembre.