Le gouvernement va aménager des « cités intelligentes » à Sejong et Busan

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalisé aujourd’hui un plan d’exécution visant à aménager une cité intelligente dans deux villes : Sejong, dans le centre, et Busan dans le sud-est du pays. Il s’agit de les équiper des nouvelles technologies et des services de pointe.Pour être précis, à Sejong, une zone de plus de 2,7 millions de mètres carrés sera construite à cet effet. La circulation des voitures particulières y sera restreinte pour mieux assurer celle des véhicules électriques de petite taille, des segways ou autres trottinettes électriques. Et les déplacements en navette autonome sans conducteur seront recommandés. Un système de soins médicaux personnalisés sera aussi mis en service et chaque clinique sera connectée au réseau.Quant à la ville de Busan, elle abritera un secteur similaire dont la superficie s’élèvera à 2,2 millions de mètres carrés. Les robots y seront intégrés au quotidien des habitants, et des sites de production de nouvelles énergies renouvelables seront aussi installés.Afin de faire de ce plan un succès, le gouvernement envisage d’assouplir les réglementations concernées et d’investir aussi un total de 2 400 milliards de wons entre 2020 et 2022. Les deux cités accueilleront leurs premiers résidents fin 2021.