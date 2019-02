Les autorités militaires américaines sceptiques à l’égard de la dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : KBS News

Les Etats-Unis et la Corée du Nord poursuivent les négociations de travail en préparation d’un deuxième face-à-face entre leurs dirigeants.Cela dit, des rapports et des témoignages qui doutent d’une dénucléarisation complète du Nord se succèdent aux USA.L’amiral Philip Davidson, qui dirige le commandement Indo-Pacifique, considère le nucléaire nord-coréen comme la première des cinq menaces de la région. Il en a fait état lors d’une audition hier devant le Sénat. Selon lui, le régime de Pyongyang ne semble pas abandonner toutes ses armes atomiques, ni ses capacités de production nucléaires. Il chercherait alors à obtenir un désarmement partiel.Précédemment, le patron du renseignement national Dan Coats avait lui aussi tenu des propos similaires, également devant la Chambre haute.Les autorités militaires continuent de souligner qu’il faut faire preuve d’équilibre entre les efforts pour dénucléariser le royaume ermite et pour renforcer les capacités de dissuasion face à d’éventuelles provocations militaires de la Corée du Nord.