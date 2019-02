Bruxelles inscrit 23 pays à sa liste noire provisoire sur le blanchiment d'argent

Photo : YONHAP News

La Commission européenne vient d'ajouter sept pays dont l'Arabie saoudite et le Yémen à sa liste noire pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Cette initiative devra encore obtenir le feu vert du Parlement européen et des 28 pays membres de l'Union avant d'être officiellement validée.L'organe de l'UE a conclu que ces nations passées à la loupe n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour assainir le système financier international et empêcher l'afflux de capitaux soutenant le terrorisme. Ainsi a-t-il plaidé pour des contrôles plus musclés lors des transactions avec des établissements financiers ou des clients dans ces pays. Et d'ajouter qu'il continuera à faire de même auprès des 16 autres pays déjà blacklistés, dont la Corée du Nord, l'Iran, le Pakistan ou encore l'Ethiopie.