Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine se retrouvent avant le 2e sommet Trump-Kim

Photo : YONHAP News

A moins de deux semaines du nouveau tête-à-tête entre Washington et Pyongyang, prévu fin février au Vietnam, les ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud et des Etats-Unis se retrouveront ce jeudi à Varsovie en Pologne. Kang Kyung-wha et Mike Pompeo profiteront de leur présence à une réunion internationale sur la paix et la sécurité au Moyen-Orient.Avant de s'envoler hier pour la ville polonaise, Kang a déclaré aux journalistes à l'aéroport que leur entrevue aurait pour objectif d'évaluer les résultats de la récente visite à Pyongyang de l'émissaire spécial américain pour la Corée du Nord Steve Biegun et d'échanger leurs points de vue sur ce sujet.La chef de la diplomatie sud-coréenne a estimé que l'examen des préparatifs du second sommet Trump-Kim serait sa priorité lors des discussions avec son homologue américain. De l'avis des observateurs, les dernières stratégies détaillées avec lesquelles les deux alliés vont faire front commun avant le sommet seront aussi à l'ordre du jour. Il s'agirait notamment de la reprise des projets de coopération économique entre les deux Corées dans le cadre d'une des « mesures correspondantes » des Etats-Unis à la dénucléarisation complète du pays communiste.Par ailleurs, Kang et Pompeo pourraient discuter du nouvel accord récemment paraphé sur le partage des coûts pour le déploiement des troupes américaines dans la partie sud de la péninsule.