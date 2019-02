Moon Jae-in devrait procéder à un remaniement ministériel partiel début mars

Photo : KBS News

Le président Moon Jae-in devrait remplacer quelques-uns de ses ministres, début mars, soit juste après le sommet nord-coréano-américain.D'après la Cheongwadae, ce remaniement partiel affectera sept postes : les ministres de l'Intérieur, des Affaires maritimes et de la Pêche, des Transports, de la Culture, des Sciences et des TIC, de la Réunification, et enfin de la Justice. Ceux-ci sont censés se présenter aux législatives de l'année prochaine. Et le processus de sélection de leurs successeurs est dans la dernière ligne droite.De l'avis des observateurs, Park Young-sun, la députée du Minjoo, le parti au pouvoir, serait nommé ministre de la Justice et Woo Sang-ho, un autre député de ce parti de centre-gauche, au poste de ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.