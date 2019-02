JO de Séoul-Pyongyang 2032 : une consultation tripartite avec le CIO aura lieu cette semaine

Photo : KBS News

Les deux Corées se retroussent les manches pour tenter d'accueillir ensemble les Jeux olympiques d'été de 2032 et de former des équipes unifiées pour les prochains jeux d'été de Tokyo en 2020. Dans cette optique, une consultation de travail respective avec le Comité international olympique (CIO) est prévue ce jeudi à Lausanne en Suisse.Le ministre sud-coréen des Sports Do Jong-hwan et son homologue nord-coréen Kim Il-guk mèneront d'abord des discussions séparées avec le patron du CIO Thomas Bach sur la création d’équipes conjointes Nord-Sud pour les JO de Tokyo. Il s'agit de la deuxième initiative du genre après les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang, auxquels avait pris part une équipe unifiée de hockey féminin sur glace. Cette fois, les deux Corées se penchent sur d'autres disciplines : le tennis de table, l'haltérophilie, la natation et le water polo.Même après le consentement des deux Corées, des pourparlers supplémentaires avec les fédérations internationales de chaque sport sont nécessaires. Une rencontre tripartite avec le CIO sera ainsi organisée demain.Par ailleurs, les deux Corées tireront profit de cette occasion pour déposer une lettre d'intention visant à organiser les JO d'été de 2032 à la fois à Séoul et à Pyongyang.