La Corée du Sud va introduire un projet pilote pour un système de police autonome locale

Photo : YONHAP News

Le bureau présidentiel, le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont convenu d'introduire cette année un système de police autonome dans cinq grandes villes et provinces du pays, avant une mise en œuvre à l'échelle nationale en 2021.Leur plan a été dévoilé aujourd'hui, lors d’une réunion de coordination des politiques à l'Assemblée nationale.Dans le cadre de ce système, la police nationale transférera ses missions liées à la sécurité et à l’ordre public aux services de police des gouvernements provinciaux et municipaux. Les trois parties se sont aussi engagées à élargir progressivement les prérogative de ces derniers d'ici 2022, tout en accordant aux maires et aux gouverneurs le pouvoir d’en nommer les chefs.Le responsable politique du Minjoo, Cho Jung-sik, a fait savoir qu'une loi sur la police serait révisée, afin de prévenir toute confusion dans la coexistence des deux polices nationale et locale.