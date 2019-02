Un commandant américain souligne la nécessité d’une présence des GI's dans la péninsule jusqu'à la signature d'un accord de paix

Photo : YONHAP News

Le déploiement des soldats américains en Corée du Sud sera indispensable jusqu'à ce qu'un régime de paix durable dans la péninsule soit signé.C'est ce qu'a fait valoir mercredi, heure locale, le commandant des troupes américaines en Corée du Sud devant le Sénat à Washington. Le général Robert Abrams qui a pris ses fonctions il y a trois mois a souligné que l'alliance entre les deux pays était plus forte que jamais et que le climat de détente sur la péninsule était bien palpable.Plus concrètement, à la question de savoir si la dénucléarisation de la Corée du Nord serait précédé d’un retrait des GI's de cette partie du monde, le haut gradé américain a enfoncé le clou en soulignant la nécessité de leur présence. Toutefois, ces propos font polémique dans le sens où ils laissent penser que le déploiement de ces militaires en Corée du Sud pourrait être réexaminé, une fois un traité de paix signé.A Séoul, le ministère de la Défense s’est voulu « rassurant » en estimant que Robert Abrams n'envisageait pas une telle éventualité, avant d'ajouter qu'il y a des liens de sympathie solide entre les deux alliés sur le rôle à jouer par les forces américaines dans le maintien de la paix en Asie du Nord-est. En effet, le général a fait allusion au fait que la présence de celles-ci constitue non seulement une force de dissuasion contre l'Etat ermite mais aussi une barrière face à l'élargissement de l'influence de son allié chinois dans la région.