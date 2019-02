K-STAR parvient à maintenir une température de fusion de 100 millions de degrés Celsius

Photo : YONHAP News

L’Institut national de recherche sur la fusion (NFRI) a annoncé hier que son soleil artificiel baptisé « K-STAR » était parvenu pour la première fois à maintenir une température de fusion de 100 millions de degrés Celsius pendant 1,5 seconde.100 millions de degrés, c’est sept fois plus chaud que le cœur du soleil. Le prochain objectif du NFRI, basé à Daejeon, est de maintenir cette température pour au moins 10 secondes.Avec cette avancée technologique, la Corée du Sud pourrait jouer un rôle important dans les expérimentations sur la fusion nucléaire qu’elle mène conjointement avec six autres pays dont les Etats-Unis et la France.