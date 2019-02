Femmes de réconfort : le président du Parlement ne compte pas revenir sur ses propos

Photo : YONHAP News

Le président de l'Assemblée nationale a fait valoir que le dossier de l'esclavage sexuel serait bouclé si l'empereur japonais Akihito présentait des excuses personnelles auprès des victimes sud-coréennes contraintes de se prostituer auprès de soldats impériaux en temps de guerre.Moon Hee-sang, qui est en visite aux Etats-Unis avec une délégation de députés au pouvoir et de l'opposition, a tenu ces propos lors d'une interview accordée la semaine dernière à Bloomberg. Depuis, ces remarques ont froissé le Premier ministre japonais. En effet, lors d'une session parlementaire, hier, Shinzo Abe a réagi avec fermeté face à cette controverse en rapportant une indignation du peuple japonais sur le sujet. Il n'a pas manqué d'ailleurs d'évoquer un accord bilatéral de 2015 sur ces « wianbu » en critiquant Séoul de chercher à le rendre caduc sous prétexte d’un changement de pouvoir.L'occupant du perchoir a précisé à des correspondants sud-coréens, hier à Washington, que s'il a parlé de l'empereur comme du « fils du principal coupable des crimes de guerre », c'est parce qu'il s'attendait à des excuses sincères d'un dirigeant nippon. Toutefois, Moon a réfuté en bloc la demande de Tokyo de retirer ses paroles et de s'excuser. Selon lui, ce qu'il a dit est ce en quoi il croit depuis toujours, et c'est la façon fondamentale d'aborder ce dossier sensible.