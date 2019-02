Les deux Corées et le CIO mènent aujourd’hui une concertation tripartite

Photo : YONHAP News

Les deux Corées pourraient concourir sous le même drapeau dans davantage de disciplines que prévu lors des prochains Jeux olympiques d’été de Tokyo en 2020.Hier, à Lausanne, les ministres des Sports sud et nord-coréen ont mené, séparément, des discussions bilatérales avec le président du Comité international olympique (CIO). Au cours de leurs entretiens, quatre disciplines, à savoir le basket-ball féminin, le hockey féminin, l’aviron et le judo, ont été citées comme favorites. Le tennis de table et le handball ont également été évoqués, et le patron du CIO, Thomas Bach, aurait préconisé une participation active à ces deux sports.Si les trois parties parviennent à un consensus à l’issue de leur consultation prévue aujourd’hui, il est possible que la formation des équipes unifiées soit entérinée. A cette occasion, une lettre d’intention visant à organiser les JO d’été de 2032 conjointement à Séoul et à Pyongyang sera officiellement déposée.