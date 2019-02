La Corée du Sud enregistre un excédent courant en 2018 pour la 21e année consécutive

Photo : KBS News

Grâce à l’augmentation des échanges commerciaux mondiaux ainsi que celle des exportations de semi-conducteurs, la Corée du Sud a enregistré, l’année dernière, un excédent courant de 76,41 milliards de dollars, et ce pour la 21e année d’affilée. D’après les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée, ce montant est supérieur à celui de l’année précédente, qui était de 75,23 milliards.Dans le détail, la balance des biens a connu un surplus de 111,87 milliards de dollars. Il s’agit du 2e résultat le moins élevé après 86,15 milliards en 2014. Et pour cause, en dépit d'un record des exportations qui ont atteint 652,44 milliards de dollars en 2018, soit un bond de 7,8 % sur un an, les importations ont elles aussi grimpé de 10 % sur la même période pour s’élever à 513,57 milliards, en raison de la hausse des prix du brut, du gaz et des produits pétroliers.Côté services, la balance a accusé un déficit de 29,74 milliards de dollars, soit le 2e plus haut niveau historique après le chiffre de 36,73 milliards enregistré en 2017. En particulier, le secteur du tourisme a essuyé une perte de 16,65 milliards de dollars.