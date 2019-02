Sommet Kim-Trump : selon Pompeo, l’apaisement des tensions dans la péninsule aussi à l’ordre du jour

Photo : YONHAP News

L’apaisement des tensions dans la péninsule, tout comme la dénucléarisation nord-coréenne, devrait être abordé lors du prochain sommet nord-coréano-américain prévu les 27 et 28 février à Hanoï.C’est ce qu’a déclaré hier le secrétaire d’Etat américain, actuellement en visite en Pologne. Selon Mike Pompeo, l’objectif du 2e sommet Kim-Trump est d’avancer le plus loin possible dans les semaines à venir. Dans la foulée, il a affirmé que l’allégement des tensions ainsi que la réduction du risque de confrontation armée dans la péninsule seraient également mis sur la table.La veille, lors d’une interview accordée à la chaîne de télévision américaine PBS, le chef de la diplomatie américaine avait souligné qu’un progrès important dans la dénucléarisation devrait contribuer à une détente militaire dans la région. Il a aussi réaffirmé l'engagement de Washington d'assurer la prospérité économique du pays communiste ainsi qu'un meilleur avenir de ses habitants, une fois achevé le démantèlement de son programme nucléaire.